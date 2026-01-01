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      • Unser Ansatz für die Vermögensverwaltung – Investieren mit Lombard Odier.
      Unser Ansatz für die Vermögensverwaltung – Investieren mit Lombard Odier.

      Unser Ansatz für die Vermögensverwaltung – Investieren mit Lombard Odier.

      Die Geldanlage ist ein Langzeitprojekt, das Klarheit, Disziplin und Perspektive erfordert. Unser Ansatz bei Lombard Odier Investment Managers beruht auf der Überzeugung, dass die überzeugendsten Anlageideen nicht daraus entstehen, der Masse zu folgen.

      Über Lombard Odier Investment Managers
      Über Lombard Odier Investment Managers ·Unsere Anlagefonds ·Zugang zu unseren Fonds·Kontaktieren Sie uns

      Wir denken das Investieren neu: abseits von Konventionen, mit Überzeugung.

      Gemeinsam mit Anlegerinnen und Anlegern identifizieren wir die Möglichkeiten, die am besten zu ihren Zielen passen. Dabei setzen wir auf gründliches Research und klar definierte Anlageüberzeugungen, die sowohl die öffentlichen als auch die privaten Märkte abdecken.

      Wenden Sie sich an Ihre Kundenberaterin bzw. Ihren Kundenberater, , um mehr über die verfügbaren Strategien zu erfahren und deren Einbindung in Ihr Portfolio zu besprechen.

      Sprechen Sie mit einer Beraterin oder einem Berater

      Über Lombard Odier Investment Managers.

      Lombard Odier Investment Managers ist die Vermögensverwaltungssparte der Lombard Odier Gruppe, einer 1796 gegründeten Schweizer Privatbank. Unsere Tradition und Erfahrung stützen einen langfristig orientierten, verantwortungsvollen Anlageansatz. Unser Ziel ist es, ein langfristig bevorzugter Partner für unsere Kundinnen und Kunden zu sein.. Dazu verbinden wir Performance mit Sorgfalt und Transparenz und kombinieren Spezialkenntnisse mit engen Kundenpartnerschaften.

      Unsere Kompetenzen reichen von den öffentlichen bis zu den privaten Märkten. Wir verfügen über anerkannte Stärken in folgenden Bereichen:

       

      Nachhaltige Anlagen
      Systematische Anlagen
      Regionale ausgerichtete Anlagen
      Direkt- und Co-Investitionen
      Konvexitätsorientierte Ansätze

      In allen diesen Bereichen konzentrieren wir uns auf die Erschliessung unterschiedlicher Renditequellen durch rigoroses Research und eine disziplinierte Umsetzung.

       

      Unsere Anlagefonds.

      Wir bieten ein breites Spektrum von Anlagefonds in den verschiedenen Anlageklassen an, die Zugang zu Chancen in folgenden Segmenten gewähren:

      •    Anleihen
      •    Aktien
      •    Wandelanleihen
      •    Multi-Asset-Strategien
      •    Alternative Anlagen

      Weitere Informationen über unsere Anlagefonds erhalten Sie direkt über unser Fonds-Modul.
       

      Zugang zu unseren Fonds

      Zugang zu unseren Fonds. 

      Wenn Sie Privatkundin oder Privatkunde von Lombard Odier sind, ist Ihre Bankerin bzw. Ihr Banker Ihre wichtigste Ansprechperson. Diese kann Sie bei der Auswahl von Anlagelösungen unterstützen, die auf Ihr Gesamtportfolio und Ihre Ziele zugeschnitten sind.

      Wenn Sie sich für unsere Fonds interessieren, aktuell aber noch keine Bankbeziehung zu Lombard Odier besteht, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, um mehr über eine mögliche Zusammenarbeit zu erfahren. Unsere Private-Banking-Teams freuen sich auf Sie.

      Füllen Sie einfach das nachstehende Formular aus.

      Wenn Sie eine professionelle Anlegerin oder ein professioneller Anleger sind, können Sie Ihr Profil oben rechts auf der Seite aktualisieren, um Zugang zu unserer Asset-Management-Website zu erhalten.

      Bitte beachten Sie, dass der Zugang zu unseren Fonds und Dienstleistungen Anlegerinnen und Anlegern vorbehalten ist, die bestimmte Kriterien erfüllen. Zudem können lokale gesetzliche Anforderungen gelten

      Häufig gestellte Fragen.

      Lombard Odier Investment Managers (LOIM) ist die Vermögensverwaltungssparte der Lombard Odier Gruppe. LOIM verwaltet Anlagestrategien an öffentlichen und privaten Märkten und verfolgt dabei einen aktiven, researchbasierten Anlageansatz.

      Wenn Sie Privatkundin oder Privatkunde von Lombard Odier sind, ist Ihre Kundenberaterin bzw. Ihr Kundenberater Ihre wichtigste Ansprechperson und kann Sie zu den für Sie verfügbaren Lösungen beraten, unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation und der geltenden Einschränkungen.

      Wenn Sie derzeit noch keine Kundin bzw. kein Kunde sind, können Sie uns über das nachstehende Formular kontaktieren, um eine mögliche Zusammenarbeit zu besprechen.

      Im Fondsbereich dieser Website finden Sie Informationen und verfügbare Dokumente, sofern anwendbar, wie Fondsdatenblätter und regulatorische Unterlagen. Die Verfügbarkeit kann von Ihrem Standort und Ihrer Anlegereignung abhängen.

      Wenn Sie eine professionelle Anlegerin oder ein professioneller Anleger sind, wählen Sie bitte oben rechts auf der Seite das Profil für professionelle Anleger aus, um Zugang zu unserer dedizierten Asset-Management-Website und den entsprechenden Inhalten zu erhalten, vorbehaltlich Ihrer Eignung und lokaler regulatorischer Anforderungen.

      LOIM bietet Anlagestrategien an, die Nachhaltigkeitsaspekte auf unterschiedliche Weise berücksichtigen. Die spezifischen Ziele, der Anlageprozess und die Nachhaltigkeitsmerkmale werden in der jeweiligen Strategie- oder Fondsdokumentation beschrieben.

      Möchten Sie mit klaren Überzeugungen investieren?

      Sprechen Sie mit uns, um mehr über die für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Lösungen zu erfahren.

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