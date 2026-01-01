    français
      • notre approche de la gestion d’actifs : investir avec lombard odier.
      notre approche de la gestion d’actifs - investir avec lombard odier.

      notre approche de la gestion d’actifs - investir avec lombard odier.

      L’investissement est un engagement à long terme nécessitant clarté, discipline et vision. La démarche de Lombard Odier Investment Managers s’appuie sur une conviction : les idées d’investissement les plus prometteuses naissent souvent hors des sentiers battus.

      à propos de lombard odier investment managers
      à propos de lombard odier investment managers ·nos fonds de placement·accédez à nos fonds·contact

      Nous repensons l’investissement au-delà des conventions, avec conviction.

      Nous collaborons avec les investisseurs afin d’identifier les opportunités les plus pertinentes, en fonction de leurs objectifs, en nous fondant sur des recherches approfondies et sur une conviction active, sur les marchés publics comme privés.

      Nous vous invitons à contacter votre conseiller pour découvrir les stratégies à votre disposition et leur pertinence dans votre portefeuille global.

      dialoguez avec un conseiller

      à propos de lombard odier investment managers. 

      Lombard Odier Investment Managers est la division de gestion d’actifs du Groupe Lombard Odier, une banque privée suisse fondée en 1796. Notre héritage nous conduit à privilégier une approche d’investissement responsable et à long terme. Nous voulons être un partenaire de choix, en générant des performances empreintes de rigueur et de transparence et en conjuguant une expertise spécialisée à une relation étroite avec nos clients. 

      Nos compétences englobent les marchés publics et privés, avec de solides atouts dans les domaines suivants :

       

      investissement durable
      investissement systématique
      investissement régional
      investissement direct et co-investissement
      approches axées sur la convexité

      Dans tous ces domaines, nous donnons la priorité à la diversification des sources de performance, grâce à une recherche rigoureuse et à une exécution disciplinée.

       

      nos fonds de placement. 

      Nous proposons un large éventail de fonds de placement dans toutes les classes d’actifs, qui vous permettent de saisir les opportunités dans les secteurs suivants :

      •    obligations
      •    actions
      •    instruments convertibles
      •    stratégies multi-actifs
      •    placements alternatifs.

      Vous trouverez de plus amples informations sur nos fonds de placement dans le module qui leur est consacré.

      accédez à nos fonds

      accédez à nos fonds.

      Si vous êtes un client privé de Lombard Odier, votre banquier est votre premier interlocuteur. Il pourra vous aider à choisir les solutions d’investissement appropriées, conformément à votre portefeuille global et à vos objectifs.

      Si nos fonds vous intéressent, mais que vous n’êtes pas encore client de Lombard Odier, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur les relations que nous proposons. Nos équipes de banque privée se feront un plaisir de vous conseiller. 

      Veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

      Si vous êtes un investisseur professionnel, vous pouvez mettre à jour votre profil en haut à droite de la page afin d’accéder à notre site de gestion d’actifs.

      Nous attirons votre attention sur le fait que l’accès aux fonds et services dépend de l’éligibilité de l’investisseur et des exigences réglementaires locales.

      questions que vous vous posez peut-être encore.

      Lombard Odier Investment Managers (LOIM) est la division de gestion d’actifs du Groupe Lombard Odier. Elle gère des stratégies d’investissement sur les marchés publics et privés, selon une approche active fondée sur la recherche.

      Si vous êtes un client privé de Lombard Odier, votre conseiller est votre premier interlocuteur. Il peut vous orienter vers les solutions à votre disposition, en tenant compte de votre situation et des restrictions applicables.

      Si vous n’êtes pas encore client, vous pouvez nous contacter au moyen du formulaire ci-dessous afin d’échanger sur une éventuelle relation.

      Vous pouvez consulter la section consacrée aux fonds sur ce site afin d’accéder aux informations et aux documents disponibles, le cas échéant, tels que les fiches fonds et les documents réglementaires. Leur disponibilité peut dépendre de votre pays de résidence et de votre éligibilité en tant qu’investisseur.

      Si vous êtes un investisseur professionnel, veuillez sélectionner le profil investisseur professionnel en haut à droite de la page afin d’accéder à notre site et à nos contenus dédiés à la gestion d’actifs, sous réserve d’éligibilité et des exigences réglementaires locales.

      LOIM propose des stratégies d’investissement qui intègrent les considérations de durabilité de différentes manières. Les objectifs spécifiques, le processus d’investissement et les caractéristiques de durabilité sont décrits dans la documentation propre à chaque stratégie ou fonds.

      vous souhaitez investir avec conviction ?

      Contactez-nous pour explorer les solutions qui répondent le mieux à vos besoins.

      nous contacter.

      Veuillez selectionner une valeur.

      Veuillez saisir votre prénom.

      Veuillez saisir votre nom de famille.

      Veuillez saisir une adresse e-mail valide.

      Veuillez saisir un numéro de téléphone valide.

      Veuillez selectionner une valeur.

      Veuillez selectionner une valeur.

      Veuillez composer votre message.

      Vos informations seront utilisées conformément à notre politique de confidentialité.

      Un problème est survenu, votre message n'a pas été envoyé.
      parlons-nous.
      partager.
      newsletter.