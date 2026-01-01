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      • il nostro approccio alla gestione patrimoniale: investire con lombard odier.
      il nostro approccio alla gestione patrimoniale: investire con lombard odier.

      il nostro approccio alla gestione patrimoniale: investire con lombard odier.

      Investire è un impegno di lungo periodo che richiede chiarezza, disciplina e visione. In Lombard Odier Investment Managers, il nostro approccio si fonda sulla convinzione che le idee d’investimento più interessanti raramente nascano seguendo le masse. 

      lombard odier investment managers
      lombard odier investment managers ·i nostri fondi d’investimento·Come accedere ai nostri fondi·contattaci

      Ripensiamo gli investimenti: oltre le convenzioni, con convinzione.

      Collaboriamo con gli investitori per individuare le opportunità più rilevanti rispetto ai loro obiettivi, attingendo a ricerche approfondite e convinzioni attive sui mercati pubblici e privati.

      Contatta il tuo relationship manager per scoprire quali strategie possono esserti accessibili e come possono integrarsi nel tuo portafoglio complessivo.

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      lombard odier investment managers. 

      Lombard Odier Investment Managers è il divisione di asset management del Gruppo Lombard Odier, una banca privata svizzera fondata nel 1796. La nostra storia e la nostra tradizione costituiscono le fondamenta di un approccio agli investimenti responsabile e orientato al lungo periodo. Aspiriamo a essere il partner di riferimento offrendo performance con attenzione e trasparenza, combinando competenze specialistiche e una stretta relazione con i clienti. 

      Le nostre competenze coprono mercati pubblici e privati e con punti di forza riconosciuti in:

       

      investimenti sostenibili
      investimenti sistematici
      investimenti regionali
      investimenti diretti e co-investimenti,
      approcci orientati alla convessità

      In queste aree ci concentriamo sulla creazione di fonti di rendimento differenziate mediante ricerca rigorosa e un’esecuzione disciplinata.

       

      i nostri fondi d’investimento. 

      Offriamo una gamma di fondi d’investimento in diverse asset class, con accesso a opportunità in:

      •    obbligazioni
      •    azioni
      •    convertibili
      •    strategie multi-asset
      •    investimenti alternativi

      Puoi trovare maggiori informazioni sui nostri fondi d’investimento direttamente nella sezione dedicata.

      Come accedere ai nostri fondi

      Come accedere ai nostri fondi.  

      Se sei un cliente privato di Lombard Odier, il tuo private banker è il principale punto di riferimento e può guidarti nella scelta delle soluzioni d’investimento più adatte al tuo portafoglio e ai tuoi obiettivi.

      Se sei interessato ai nostri fondi, ma non sei ancora cliente di Lombard Odier, contattataci per avere maggiori informazioni su una possibile collaborazione. I nostri team di private banking saranno lieti di entrare in contatto con te. 

      Compila il modulo qui sotto.

      Se sei un investitore professionale, puoi aggiornare il tuo profilo in alto a destra della pagina per accedere al nostro sito dedicato all’asset management.

      Si prega di notare che l’accesso ai fondi e ai servizi è soggetto ai requisiti di idoneità dell’investitore e alle normative locali

      domande che potreste ancora avere.

      Lombard Odier Investment Managers (LOIM) è la divisione di asset management del Gruppo Lombard Odier. Gestisce strategie d’investimento sui mercati pubblici e privati, seguendo un approccio attivo basato sulla ricerca.

      Se sei cliente privato di Lombard Odier, il tuo relationship manager è il riferimento principale e può consigliarti le soluzioni disponibili in base alla tua situazione patrimoniale e alle restrizioni applicabili.

      Se non sei ancora cliente, puoi contattarci tramite il modulo qui sotto per valutare una possibile collaborazione.

      Puoi utilizzare la sezione dedicata ai fondi su questo sito per accedere a informazioni e documentazione, ove disponibili, come le schede dei fondi e i documenti regolamentari. La disponibilità può dipendere dal luogo di residenza e dalla tua idoneità come investitore.

      Se sei un investitore professionale, seleziona la voce “investitore professionale” in alto a destra della pagina per accedere al nostro sito e ai contenuti dedicati, nel rispetto dei requisiti di idoneità e normativi locali.

      LOIM offre strategie d’investimento che integrano considerazioni di sostenibilità in modi diversi. Gli obiettivi specifici, il processo d’investimento e le caratteristiche di sostenibilità sono descritti nella documentazione del fondo o della strategia.

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